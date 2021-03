Jessica Athayde partilha desabafo sobre as férias com o filho: "193773 birras por dia"

193773 birras por dia, não dorme muito bem desde que chegámos, mas come como um bodybuilder até fruta já marcha, as palavras são gritadas e enjoa nas curvas de S. Miguel que me limita um bocado", começou por escrever na imagem que publicou do bebé.



"Passo o dia a tentar agradar a criança com programas e passeios mas depois o que ele gosta mesmo é de saltar na lama, ver vacas e comer, comer, comer um bom peixinho", afirmou.



"Viajar sozinha com um puto de 1 ano tem muito que se diga mas estou tão cansada que fica para outra altura", rematou.



Na caixa de comentários, vários seguidores ficaram encantados com o pequeno e não hesitaram em tecer elogios: "Tão lindo", "Que fofo", "Doçura" ou "Boneco".





De férias nos Açores seria de esperar que a palavra do dia parafosse "descanso". Todavia, não é bem assim. Nas redes sociais, a atriz tem partilhado alguns detalhes dos registos das férias a dois com o filho, de um ano, fruto da anterior relação com Diogo Amaral. Esta quinta-feira, dia 4, não foi exceção, e fez uma partilha sobre as dificuldades em viajar sozinha com o pequeno.