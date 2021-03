Jessica Athayde partilha desabafo sobre o filho: "Pediu para dormir na cama dele"

Nem sei como é que isto aconteceu, não dei pelo tempo a passar.

Sempre partilhei que o Oli dormia comigo, e toda gente me dizia: '

Estás a criar um problema, vai dormir contigo até ter 12 anos!'.

Na verdade sempre ignorei e nem quis saber dessas opiniões, o mais importante era que toda a gente nesta casa conseguisse dormir umas horas de qualidade", começou por escrever na legenda da imagem que partilhou do filho.No final do texto, a artista confessou que já sente 'saudades': "Durmo melhor? Não. Sinto falta dos pontapés a meio da noite mas isso já é um problema meu".Recorde-se que Jessica Athayde está de regresso aos ecrãs. Após perder o contrato de exclusividade com a TVI , a atriz mudou-se para a estação de Paço de Arcos, onde vai participar no novo programa de- 'Princípio, Meio e Fim'.