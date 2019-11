Jessica Athayde pede ajuda aos fãs: "Este ano não vou ficar a deprimir"

Jessica Athayde pede ajuda aos fãs para festa de aniversário

Jessica Athayde está quase a completar oDedicada a cem por cento à maternidade, afastada do trabalho como atriz e até da vida social, a artista quer tentar quebrar a rotina que tem vivido e divertir-se. Para isso, decidiu pedir ajuda aos fãs através das redes sociais para preparar uma festa de aniversário.Apesar de admitir que não gosta de fazer anos e nem tem o hábito de festejar, este ano Jessica Athayde quer aproveitar a data especial para descontrair e matar saudades de momentos com amigos., começa por dizer., desabafa Jessica, que tem vindo a admitir que sente já não ter ritmo para se divertir pela noite fora com os amigos., revela, ao mesmo tempo que pede ajuda para organizar o evento., afirmou ainda Jessica Athayde.Recorde-se que Jessica Athayde foi mãe do pequeno Oliver, fruto da relação entretanto terminada com o ator Diogo Amaral, em junho deste ano. Os dois garantem que mantêm-se unidos pelo filho em comum. Desde então, Jessica Athayde tem concentrado as energias no papel de mãe, já admitiu sentir-se perdida , e não conseguir estar afastada do filho, e tem colocado lado planos de diversão ou planos de voltar ao pequeno ecrã.