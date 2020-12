Jessica Athayde preocupada com futuro do filho Oliver

As últimas semanas têm-se revelado difíceis para Jessica Athayde, de 34 anos, que viu o contrato de exclusividade com a TVI chegar ao fim. A ligação contratual com a estação de Queluz de Baixo garantia à atriz cerca de 9 mil euros por mês, mesmo sem trabalhar - estava afastada desde 2018 aquando do término das gravações de ‘A Herdeira’.



Devido a este contratempo, que a apanhou de surpresa, a estrela da ficção nacional tem manifestado junto de alguns amigos mais íntimos alguma preocupação quanto ao futuro e bem-estar do filho Oliver, fruto da relação com Diogo Amaral.





Neste momento, está focada nas redes sociais e parcerias publicitárias, que lhe garantem quantias avultadas ao final do mês. Atualmente, é das personalidades com mais popularidade. No Facebook conta com 297 mil seguidores. No Instagram já superou a barreira do milhão.

Embora tenha perdido o vínculo com a TVI, Jessica está escalada para integrar a próxima produção do canal, mas por enquanto mantém-se afastada.

"Natal vai ser diferente"

As festividades de Natal também são uma preocupação para Jessica Athayde, que se revela assustada com a pandemia de Covid-19. "Este ano o Natal vai ser diferente. Não vou estar com os meus pais, nem o ‘Oli’ com os avós. É a vida a pôr-nos à prova."