Jessica Athayde promete repensar a sua postura como jurada no 'Dança com as Estrelas'

As audiências não corresponderam ao esperado e as reformulações ao programa também não agradaram os fãs. Jessica Athayde está debaixo de fogo e embrulhada num rol de comentários negativos por parte dos espectadores."É uma miúda sem trambelho " e " prestação muito pouca respeitadora", lê-se.Visivelmente incomodada com a situação, a jurada do ‘Dança’ - que ainda ouviu um raspanete de Cifrão em direto por pontuar os pares com dez pontos - reagiu às palavras amargas que recebeu horas após a estreia como substituta de Alexandra Lencastre."Depois de ser alvo de tantas críticas por ter dado pontuações altas, quero que percebam que, além de saber de antemão que ninguém ia sair, quis motivar todos", começou por justificar. A atriz prometeu, no entanto, mudar: "Na emissão em direto, o clima de mal-estar entre Jessica Athayde e Rita Pereira não passou despercebido. As duas não trocaram uma única palavra. "Não quero dizer piii", disse Jessica. A rival intrometeu-se e corrigiu: "Dizer asneiras". O silêncio imperou até ao fim..