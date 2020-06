Jessica Athayde promove trabalho da mulher de Pedro Lima

A atriz Jessica Athayde utilizou as redes sociais para partilhar o trabalho da mulher do ator Pedro Lima, que foi encontrado morto no passado sábado, na praia do Abano, em Cascais.

"Gostam da minha jarra azul? É linda não é? Comprei à talentosa Anna Westerlund, na feira da Maria Guedes, esta manhã, em Cascais. Distanciamento social, máscaras, e com a devida higienização podes ajudar várias marcas nacionais que sofrem bastante agora com a Covid-19", começou por escrever na legenda da publicação em que surge com as peças feitas pela ceramista na mão.

A atriz fez ainda um apelo ao reconhecimento das marcas nacionais através das redes sociais: "Uma partilha ou um like (ou uma compra) ajuda mais do que imaginam", escreveu.

Jessica Athayde juntou-se a Rita Ferro Rodrigues, que também elogiou o trabalho da ceramista Anna Westerlund na sua página de Instagram.