Jessica Athayde pronta para voltar a engravidar

01:30

Vânia Nunes

Jessica Athayde nunca escondeu que a experiência da gravidez não tinha sido como planeado e que chegou a sofrer de depressão nessa altura. Nesta altura, agora que Oliver completou três anos, assume que os traumas estão ultrapassados e já equaciona ter um segundo filho.









“Não me esqueci do que passei, e mesmo que quisesse, havia sempre um comentário nas redes sociais a relembrar-me… Mas não esqueço o resultado final, que é tão gratificante. Não há melhor! Por isso, hoje vejo-me a voltar a engravidar. Sou mais madura, tenho outro tipo de experiências, sou mais prática”, adiantou, em entrevista à ‘TV Guia’.

Cada vez mais rendida ao filho, fruto da relação com o também ator Diogo Amaral, a artista de 36 anos deixou uma mensagem emocionada, a propósito do terceiro aniversário de Oliver. “Por mim, congelava o tempo e continuava a ser o meu bebé para sempre, por mim, usa a chucha e o biberão até ser adolescente. Podem achar-me exagerada, mas não existe nada que goste mais no Mundo do que ser mãe deste peixinho. Aqui quem sofre de dores de crescimento sou eu.”