Numa altura em que os beijos polémicos estão na ordem do dia (ainda a reboque do caso Rubiales/ Hermoso), Jessica Athayde decidiu contribuir para o tema. A atriz publicou uma foto a beijar na boca a também atriz Inês Castel-Branco com a legenda ‘I kissed a girl and I liked it’ (Eu beijei uma rapariga e gostei)’, e embora os elogios tenham sido muitos, as críticas também não se fizeram esperar.Saiba mais no Correio da Manhã