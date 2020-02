Jessica Athayde reage a críticas após estrear-se no júri de 'Dança com as Estrelas'

Apesar de ser um desafio com o qual se mostra radiante, a atriz acabou por não ser bem vista por parte dos seguidores, que criticaram a sua prestação. Tudo porque a ex-namorada de Diogo Amaral decidiu dar pontuação alta a todos os concorrentes que participam no formato.







Jessica Athayde estreou-se no passado domingo, dia 16 de fevereiro, como uma das figuras que integram o painel de jurados da nova edição do 'Dança com as Estrelas'. A atriz veio ocupar o lugar habitual de Alexandra Lencastre, que abandonou a TVI e foi transferida para a SIC.Apesar de ser um desafio com o qual se mostra radiante, a atriz acabou por não ser bem vista por parte dos seguidores, que criticaram a sua prestação. Tudo porque a ex-namorada de Diogo Amaral decidiu dar pontuação alta a todos os concorrentes que participam no formato.

Depois de ser alvo de tantas críticas por ter dado pontuações altas ontem, quero que percebam que além de saber de antemão que ninguém ia sair, quis motivar todos para a próxima gala", começou por dizer.



"Li serenamente todas as vossas críticas, as positivas e as negativas e, como gosto muito de evoluir e aprender, agradeço-vos cada palavra e prometo pensar em cada uma delas e dar o meu melhor", continuou.



"A minha postura como jurada será sempre mais terra -a -terra e emocional ...para julgar a parte técnica e de quem realmente percebe de dança estou muitíssimo bem acompanhada pelo sr. Alberto e Cifrão. Sei bem os nervos que se sentem na primeira gala e como ex-concorrente quis apoiá-los e motivá-los para que venham com a pica toda na próxima semana. Foi isso que eu quis fazer. Motivar!", terminou Jessica Athayde, que participou na última edição do programa, que acabou por abandonar pouco tempo após a estreia, por estar grávida do pequeno Oliver, fruto da ex-relação com Diogo Amaral.



Após justificar as pontuações que foram alvo de críticas, Jessica Athayde contou com várias mensagens de apoio, destacando-se as palavras de algumas figuras públicas.



"É por estas e outras que és uma mulher incrível", reagiu Rita Ferro Rodrigues.



"Eu acho que tiveste muito bem!!!! E adoro-te pelo q és e pelas decisões q Tomas! Apoio 100%", escreveu a atriz Júlia Belard.



"Nota 10 para ti", "Estiveste muito bem para a primeira gala, para a próxima é que é a valer", "Gostei muito da tua função de ser humana e não técnica, para isso estão lá os professores", "Aqui vê-se o enorme coração que tens", elogiaram alguns seguidores de Jessica Athayde, que aguardam ansiosos para ver o próximo desempenho, já no próximo domingo, dia 23 de fevereiro.