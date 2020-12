Jessica Athayde reage a críticas após ser acusada de negligência com o filho

Atriz foi criticada nas redes sociais por publicar um vídeo do filho no carro.

30 nov 2020 • 14:38

Jessica Athayde está a ser acusada de negligência após partilhar um vídeo do filho, Oliver, de quase dois anos, no carro. A atriz foi acusada de ser irresponsável pelos seguidores.

"A conduzir e a filmar ao mesmo tempo com uma criança no carro. É por estas e por outras que as multas de telemóvel aumentaram", escreveu um internauta. A atriz não gostou do que leu e respondeu, de imediato: "Verdade querido, mas obviamente não sou eu a guiar".

Mas as acusações não se ficaram por aqui. Uma internauta chegou mesmo a afirmar que a atriz tem "falta de carácter e humildade": "Não ter a humildade em admitir um erro é muita falta de carácter e humildade enquanto ser humano". Jessica não hesitou em reagir: "Fofa, o meu filho não tem a cadeirinha atrás do lugar do condutor".

Recorde-se que Oliver é fruto da anterior relação com o ator Diogo Amaral, que voltou a ser internado numa clínica de reabilitação por temer uma recaída no consumo de drogas.