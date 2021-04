Jessica Athayde recorda momento com Diana Chaves: "17 anos depois"

A Mimi e Suzana", recordou um admirador, recuperando os nomes das personagens de ambas as atrizes na série da TVI.





Continuam giras", notaram outros seguidores.





Atriz está quase a estrear-se no terceiro canal.





Recorde-se, Jessica Athayde e Diana Chaves reencontraram-se pela primeira vez em março passado durante a participação da primeira no programa 'Casa Feliz', da SIC.

As duas conheceram-se em 2005 nas gravações da terceira temporada da série 'Morangos com Açúcar'. Foi precisamente um dos momentos da passagem pelo projeto infato -uvenil que Jessica escolheu para assinalar o reencontro com a amiga de longa data.A memória partilhada por Jessica Athayde não passou despercebida aos fãs, que se renderam. "