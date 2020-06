Jessica Athayde recorda o dia em que comeu a placenta: “Não sabe a nada”

16:47

Na mais recente emissão do programa ‘5 Para A Meia Noite’ da RTP1, Jessica Athayde participou na rubrica ‘Pressão no Ar’. Entre as várias questões indiscretas de Filomena Cautela e Inês Gonçalves, a atriz foi confrontada com o facto de ter consumido a placenta depois do nascimento do filho Oliver, de um ano, fruto da anterior relação com o ator Diogo Amaral.

"A que é que sabe a placenta?", perguntou Filomena Cautela à atriz. Jessica respondeu logo de seguida: "A nada. Misturado com framboesa e morangos… (não sabe a nada)", começou por afirmar. "Não comi, não fiz um bitoque. Não pus numa panela e não cortei para comer", acrescentou.

"Meti um bocadinho no batido e também fizeram cápsulas. Desidratam a placenta e experimentei. Depois também parei", revelou, deixando alguns dos convidados, inclusive o atleta Nélson Évora enjoado.

"A placenta é espetacular", terminou a atriz da TVI.



Jessica Athayde foi ainda confrontada sobre o fim da relação com João Manzarra.