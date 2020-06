Jessica Athayde recorda pesadelo da gravidez: "Refilava de manhã à noite e vomitava 20 vezes por dia"

começou por escrever na legenda de uma imagem que partilhou nas redes sociais, onde surge ainda grávida., desabafa o rosto da TVI, que se tem vindo a revelar encantada com o papel de mãe., escreveu.Ansiosa por festejar o primeiro aniversário do filho, Jessica partilhou a felicidade com os milhares de seguidores., terminou.Oliver é o primeiro filho de Jessica Athayde, e é fruto da relação da atriz com Diogo Amaral. O casal de atores viveu um período conturbado após o nascimento do filho quando decidiram pôr um ponto final na relação.No entanto, durante o período de quarentena devido ao surto de coronavírus,. Os dois não resistem a partilhar vários momentos ternurentos com o bebé Oliver.