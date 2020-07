Jessica Athayde recorre a terapias com psicóloga e psiquiatra: “Não há vergonha em pedir ajuda”

A atriz e apresentadora Jessica Athayde voltou a utilizar as redes sociais para partilhar um desabafo, desta vez sobre saúde mental.

"Sempre falei abertamente sobre a importância que a saúde tem na minha vida", começou por escrever nas histórias instantâneas da sua página de Instagram.

"Já partilhei que tenho uma psicóloga, um psiquiatra, que faço medicina chinesa e, até, terapia quântica. Que toda a ajuda é bem-vinda", continuou, frisando que durante a quarentena já tinha partilhado o contacto de "uma psicóloga que fez terapia a custo zero a quem precisasse".

"Agora, deixo sugestões de contactos e façam vocês o mesmo", disse.

"Não há vergonha em pedir ajuda, e arrumarmos as nossas gavetas emocionais. Só nos ajuda a avançar na vida, sem medos, e com o coração disponível", terminou.



Recorde-se que a atriz chorou recentemente a morte do amigo, Pedro Lima, que combatia depressão há varios anos.