Jessica Athayde recupera silhueta sem esforço

A carregar o vídeo ...

Magreza de Jessica Athayde preocupa fãs

A atriz partilhou o segredo com os seguidores e, para espanto de muitos, nem precisou de grande esforço. "", descreveu em resposta às dúvidas de uma admiradora.Além da rotina diária com o filho Oliver, que a ajudou a entrar mais rapidamente nos trinques, a estrela da TVI confidencia que não entrou em quaisquer dietas ou regimes alimentares. "O complemento que acredita ter impulsionado o "adeus" aos quilos indesejados foi o ioga. "." Com a reabertura dos ginásios e espaços de treino, Jessica acabou por traçar um novo objetivo. "", completou entusiasmada. A verdade é que a nova silhueta da também blogger tem sido alvo de elogios.Afastada da ficção nacional desde o final das gravações de ‘A Herdeira’, da TVI, em 2018, Jessica Athayde não tem ainda previsto o regresso aos estúdios. "", confidenciou com os admiradores.A verdade é que estar a trabalhar pouco influencia o vencimento. Mantém um vínculo com a estação de Queluz de Baixo que lhe oferece seis mil euros por mês.