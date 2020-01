Jessica Athayde recusa gravar seis dias por semana

O tão esperado regresso ao pequeno ecrã de Jessica Athayde vai, afinal, ser adiado."Disseram-lhe que tinha obrigatoriamente de gravar seis dias por semana e ela disse que, para já, com o Oliver tão pequeno, não o podia sujeitar a isso, mesmo com o apoio da TVI", revelou uma fonte da estação de Queluz de Baixo à revista ‘TV Guia’.A atriz, que está separada de Diogo Amaral e já revelou publicamente que a sua prioridade máxima é o filho de seis meses, tinha deixado no ar a vontade de fazer uma pequena participação na novela de Maria João Costa, que terá como protagonistas Fernanda Serrano, Graciano Dias e Ana Varela. Mas um grande papel estaria fora de questão. No entanto, o canal rejeitou.adiantou a mesma fonte.Jessica Athayde mantém o contrato de exclusividade com a estação de Queluz de Baixo, no entanto, já recebeu um aviso: terá que aceitar o próximo projeto, já em março, até porque continua a receber o ordenado mesmo sem estar a trabalhar.Este novo projeto de ficção está ser escrito por Artur Ribeiro e conta a história da ascensão e queda de um futebolista (interpretada por Lourenço Ortigão) que nasceu numa pequena aldeia da serra da Estrela. De acordo com uma fonte ligada à produção, Jessica Athayde será uma das protagonistas, a primeira namorada do craque.