Jessica Athayde recusa relações de uma só noite

Destemida e muito pouco dada ao politicamente correto, Jessica Athayde, de 34 anos, captou atenções ao responder a perguntas "marotas" dos seguidores. "És mulher de apenas uma noite?", questionou um fã mais atrevido. A atriz decidiu abrir o livro da intimidade e fez revelações. "Sou apologista que cada um faz o que quer e com quem quer. Sinceramente, acho que não há nada como a sedução, o encantamento, a paixão e o eventualmente o amor. Portanto, a resposta é não."Ainda sobre o tópico "relações", a estrela da TVI surpreendeu os milhares de admiradores ao revelar que o seu método contracetivo preferido é o "preservativo". No entanto, não se alongou em explicações acerca da resposta.Recentemente, Jessica mostrou-se descontente com a falta de conhecimento de alguns homens para os temas acerca de produtos íntimos femininos, como os pensos higiénicos. "Se calhar devíamos começar a educar os homens para perceberem destas coisas, ou não?", questionou, sugerindo, no entanto, mudanças.A postura de Jessica Athayde quanto à sua rotina como mãe e mulher é muitas vezes elogiada e também criticada pelos seus seguidores. Um motivo de pouca preocupação para a ex-namorada de Diogo Amaral, de quem tem um filho, Oliver, de um ano. "Sinceramente não sei como aprendi a viver a vida de forma tão descomplexada. Mas calma. Tenho as minhas cenas... Acho que é porque não me levo demasiado a sério. Isso ajuda".Jessica Athayde e o filho Oliver estiveram em contacto com um doente infetado com Covid-19 e agora estão em isolamento profilático. Já fizeram o teste de despiste ao vírus, com resultado negativo. Encontram-se sob vigilância. "Estou em casa. Vou continuar a ter os maiores cuidados. É a nova realidade", afirmou, por enquanto, tranquila. Sobre o coronavírus acredita que poderá vir a ser infetada. "Ainda não apanhei, mas eventualmente vou apanhar."