Jessica Athayde regressou ao trabalho e sente-se culpada por deixar o filho: "Existe peso na consciência"

- No Bye Bye mummy No (dramática a criança)", começou por partilhar com os seguidores.





"Passei os últimos dias a fazer o caminho até ao trabalho a sentir-me a maior m**** de mãe... apesar de saber que o puto fica na maior e passado 5 minutos nem se lembra de mim".





O peso na consciência que não devia existir mas EXISTE levou-me a comprar um trampolim. Em criança sempre quis ter um e agora dei um ao meu filho, é feio ,é um mono que passei a ter no meu jardim, mas o puto está feliz".



Oliver nasceu em junho de 2020 e é fruto da relação da atriz com Diogo Amaral.



