Jessica Athayde revela curvas sexy em nova produção

Jessica Athayde, de 35 anos, protagonizou um nova campanha de biquíni para uma prestigiada marca de roupa. Através das redes sociais, a atriz, que desde cedo abraça trabalhos no mundo da moda, mostrou-se satisfeita com o resultado, mas acabou por assumir algumas inseguranças com o corpo. "Fotografei esta campanha há uns meses e a verdade é que na altura não me sentia no meu melhor. Não estou a dizer que estou gorda, atenção, mas andava numa luta ingrata com a minha tiroide e sentia-me um pouco em baixo", contou a artista.Apesar das inseguranças, acabou por aceitar o convite e o resultado final conquistou dezenas de elogios dos fãs, que destacam a beleza natural da atriz.Com as curvas em grande evidência, Jessica Athayde mostra que mantém vários cuidados com a sua imagem apesar dos problemas de saúde que já enfrentou, nomeadamente anorexia nervosa na adolescência e, mais recentemente, problemas de tiroide que provocam oscilações de peso. Devido ao diagnóstico mais recente, a artista foi obrigada a mudar de hábitos e mostra-se cada vez mais atenta à saúde.