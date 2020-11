Jessica Athayde revela que emagreceu após o parto devido a depressão

11:38

Sem quaisquer pudores nem "papas na língua", Jessica Athayde revelou através das suas redes sociais que a depressão foi a principal causa que a levou a perder peso após o nascimento do filho.

"Como perder peso depois do parto? Qual a altura certa? Como foi contigo?", questionou uma seguidora à atriz.

Jessica não hesitou em responder: "Ora bem, no meu caso bastou ficar deprimida. Sugiro que não fiques e que sejas muito feliz e percas peso com calma. E não entres em stress. É uma mudança enorme no teu corpo e precisa de tempo".

Recorde-se que a atriz foi mãe pela primeira vez em 2019, de Oliver, fruto da sua antiga relação com Diogo Amaral.