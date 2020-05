Jessica Athayde revolta-se com quem vai à praia: "Ainda estamos em estado de calamidade"

A carregar o vídeo ...

Jessica Athayde não escondeu o desagrado por ver as atitudes de alguns portugueses após o desconfinamento, depois do período de quarentena devido o surto de coronavírus.Numa altura em que as temperaturas estão a subir, muitas pessoas já estão a dirigir-se às praias para banhos de sol e mar, uma situação a que a atriz não ficou indiferente., começou por dizer nas redes sociais, ao alertar os seguidores a verem uma entrevista do pneumologista Felipe Froes que, para ela foi umaO profissional de saúde comentou a atual situação e Jessica aconselhou os seguidores a ouvirem os conselhos para estarem mais conscientes do que se passa e das atitudes a tomar nesta fase.Recorde-se queNo entanto, nesta fase de desconfinamento,, para desilusão de alguns fãs, que ainda anseiam uma possível reconciliação entre os dois.