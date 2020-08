Jessica Athayde revolta-se e garante: "Não é por não ir trabalhar que estou de férias"

"Não estou de licença", começou por referir.



"Eu também pago as minhas contas e farto-me de trabalhar", continuou, intrigada com o comentário.



"Como já disse antes, tenho a maior compreensão por todas as mães que precisam de deixar os seus filhos para irem trabalhar. Também irei ainda este ano, e não ter ido antes não significa que estou de férias", continuou, intrigada com o comentário.



O regresso de Jessica Athayde ao pequeno ecrã parece estar para breve. A artista revelou à 'TVMais' que tem saudades de trabalhar na representação, algo que ainda não aconteceu desde que foi mãe pela primeira vez, em junho de 2019. No entanto, o rosto da TVI não revela detalhes dos projetos que tem em mente. "Tenho algumas coisas em vista, há várias que estão a ser faladas, mas não posso adiantar mais nada", disse à publicação.





Jessica Athayde mostra Oliver a brincar no dia do 1º aniversário

Jessica Athayde tem estado ausente do pequeno ecrã, o que suscita curiosidade nos fãs.Após o programa 'Dança com as Estrelas', onde estava no papel de jurada, ter sido interrompido devido ao surto do novo coronavírus, a atriz tem estado novamente dedicada ao papel de mãe do pequeno Oliver, fruto da relação com Diogo Amaral, e foi confrontada por uma seguidora nas redes sociais.