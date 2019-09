Jessica Athayde: "Senti que era para a vida toda mas não foi"

Pouco mais de dois meses depois de terem sido pais de Oliver, Jessica Athayde e Diogo Amaral decidiram separar-se. Uma realidade diferente daquilo que a atriz de 33 anos tinha idealizado quando engravidou."Foi sem dúvida o maior amor que já tinha sentido. Senti que era para a vida toda, mas não foi. Quer dizer... se formos a ver, é. Temos o Oliver e o Oliver será sempre o mais importante", revelou, emocionada, Jessica Athayde, durante uma série que filmou para a revista ‘Vogue’, em que mostrou a sua vida durante a gravidez e os primeiros tempos do bebé."Nem sempre as coisas correm como nós queremos, nem sempre conseguimos viver aquilo que tínhamos idealizado. Mas aconteceu. Nesta altura, o Oliver tem quase três meses e já não estamos juntos, mas não me arrependo de nada que tenha vivido com o Diogo, dos bons momentos e dos menos bons. Porque, apesar de tudo, deu-me a melhor coisa da minha vida, que é o meu filho, o nosso filho", justifica.Diogo Amaral também fez questão de deixar claro que, apesar de a relação ter falhado, a prioridade é o filho. "Quando tens um filho, a relação com a outra pessoa é para sempre."Entre outros momentos, Jessica Athayde mostrou o parto de Oliver e acedeu fazer uma espécie de ‘reality show’ da sua gravidez para poder mostrá-lo ao filho. A atriz deixou-se filmar durante o parto do filho, a 8 de junho. A série mostra também os primeiros meses da vida do recém-nascido."É a história dos pais, da mãe resmungona grávida, daquilo que mudou em mim com o nascimento dele. Claro que quando ele for ver isto, daqui por 15 anos, já deve ter estado de castigo 20 mil vezes e já me levou à loucura, mas o Oliver foi a grande prova na minha vida de que o amor incondicional existe", partilhou.