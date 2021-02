Jessica Athayde: "Sinto-me a maior m**** de mãe”

01:30

Vânia Nunes

Com o fim do contrato de exclusividade com a TVI, Jessica Athayde aceitou abraçar um novo desafio na SIC e já deitou mãos à obra. Se, por um lado, está feliz por voltar ao trabalho, por outro sente-se culpada por deixar o filho, Oliver, de um ano e meio, em casa.









“Comecei a trabalhar na semana passada, mega feliz porque não trabalhava desde que o Oli nasceu e tem sido muito importante para mim voltar ao ativo e não ser só mãe. Com horários tramados para fazer parte da rotina dele e nas minhas saídas a ouvi-lo dizer com lágrimas nos olhos: ‘Adeus, não, mamã”, começou por contar.

“Passei os últimos dias a fazer o caminho até ao trabalho a sentir-me a maior m**** de mãe”, contou, explicando que “o peso na consciência não devia existir, mas existe”. Para compensar o filho, a atriz comprou-lhe um trampolim.