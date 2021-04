Jessica Athayde sobre a separação de Diogo Amaral: "Tive de me afastar"

esteve este sábado no 'Alta Definição' e recordou a separação de, que aconteceu quando o filho de ambos, Oliver, era recém-nascido.Questionada sobre o assunto, a atriz revelou que o relacionamento não terminou por falta de amor, mas sim devido aos problemas de adição do ex-companheiro., diz, acrescentando que a rutura foi uma desilusão, uma vez que sempre idealizou criar o filho de uma outra forma.

"Tive de tomar uma decisão dura, o mais importante e que o meu filho crescesse num ambiente certo. Eu queria tanto este filho, amava tanto o pai do meu filho, queria tanto que ele crescesse com os pais juntos. E isso não acontecer foi… Tive de me afastar e ele teve de encontra o caminho dele e eu o meu. Tive de perceber que o que o Diogo tinha não era uma fase, era uma doença, cheguei a ir a reuniões..."



Durante o processo de recuperação, Diogo Amaral acabou por estar ausente da educação do filho, mas Jessica admite que esse processo permitiu que hoje o ator recuperasse o tempo perdido ao lado de Oliver.

"O Diogo teve de se ausentar porque faz parte da recuperação dele… mas eu fiquei sozinha com um bebé. Mas foi importante para o meu filho ter um pai, presente, que é o que acontece".