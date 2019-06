Jessica Athayde sobre parto: "Foi super duro"

01:30

Três dias depois de ter sido mãe pela primeira vez, Jessica Athayde revelou os momentos difíceis que viveu durante o parto de Oliver, fruto da sua relação com Diogo Amaral, que nasceu no sábado, dia 8.A atriz publicou uma foto na cama de hospital, com o bebé nos braços e escreveu: "Aqui estou eu e o meu filho, ambos de fraldas, eu com alguns pontos e várias limitações físicas neste momento, e ele feliz da vida. Tentei tudo para ter um parto normal, mas depois de quase um dia a tentar, o nosso Oliver nasceu de cesariana, o que foi super duro".Apesar das complicações, a atriz revela que o filho é saudável e que nasceu com 2,695 kg, às 19h41 no hospital CUF Descobertas, em Lisboa.E garante que está a viver a fase mais feliz da sua vida: "Estou a viver numa bolha de amor. Sinto-me a pessoa mais feliz e agradecida do mundo. Vivi na ignorância de que era possível sentir tal amor a minha vida inteira".