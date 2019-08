Jessica Athayde sofre com ansiedade: “Deito-me com o coração apertado”

Um mês e meio depois de ter sido mãe de Oliver, fruto da relação com o ator Diogo Amaral, Jessica Athayde confessa que está com dificuldades em conciliar os vários aspetos da vida familiar.Na noite de quarta-feira, a atriz de 33 anos decidiu sair pela primeira vez sem o filho, mas não descontraiu como queria."De barriga cheia. Já não sabia o que era jantar fora desde que tive o Oliver. Mas e relaxar? Ok, não bebi uns copos de vinho porque sabia que ia estar ressacada amanhã e extra cansada, talvez tivesse ajudado", partilhou com os seguidores das redes sociais, desabafando de seguida: "Mas porra, quem sou eu? Ando por aí a navegar pelos astros? Quando é que a ansiedade passa e consigo equilibrar o ser mãe com mulher? Deito-me confusa e até com o coração apertado, mas cheio de Oliver. Não cabe lá mais nada".No dia anterior, Jessica já tinha estado a responder a algumas perguntas dos seguidores e confessou que se tornou "altamente protetora" em relação ao filho. Por isso, recebe poucas visitas em casa."Há muito tempo para visitas e colos e beijinhos. Não é com um mês e meio, na minha opinião. Muitos familiares estão chateados".