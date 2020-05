Jessica Athayde sofre com crises de ansiedade

Atriz desabafa com os fãs sobre o problema que a afeta e revela que pretende ajudar com o seu depoimento.

01:30

Carolina Cunha

Aos 34 anos, Jessica Athayde assume viver um drama diário com a ansiedade. Um problema que se arrasta há vários anos, uma vez que a atriz enfrentou uma anorexia nervosa na juventude e ainda uma depressão grave durante a gravidez.Problemas que ainda não estão superados afetam a sua saúde mental e que se traduzem em vários momentos de tensão e pânico no seu dia a dia, que se têm intensificado ao longo dos dias de isolamento social. "Fui-me mesmo abaixo, ataques de ansiedade, medo, sei lá ", confirmou a atriz. As crises de medo e choro, perda de apetite constante e insónias são algumas das consequências sentidas pela atriz, que trava uma batalha diária contra esta patologia.Os momentos de crise acentuada com elevado nível de stress levam Jessy a sofrer ainda perdas de cabelo. "Tenho algumas peladas por causa da ansiedade", confessou nas redes sociais, frisando que pretende ajudar pessoas que enfrentam o mesmo drama.Para manter o equilíbrio emocional, o rosto da TVI recorre a tratamentos através de medicação e ainda o acompanhamento de uma psicoterapeuta e psicóloga com várias sessões. Além disso, garante que a prática de ioga, métodos de alimentação saudável e a acupuntura são o seu "refúgio" para manter o estado de espírito livre de pressões e ansiedade. Ao longo das semanas de isolamento social, Jessica já foi obrigada a recorrer a consultas online.