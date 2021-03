Jessica Athayde sofre com problemas de tiroide

Jessica Athayde descobriu recentemente problema de saúde

01:30

Carolina Cunha

Com 35 anos, Jessica Athayde foi surpreendida com um problema de saúde na tiroide que a obrigou a mudar os seus hábitos. A atriz abordou o tema na sua conta pessoal de Instagram durante uma sessão de perguntas e respostas, em que contou que já está a ser seguida por um médico para estabilizar a doença. "Estava a ter mais cuidado, sim (com a alimentação) , mas depois percebi que pouco adiantava porque estou com um problema de tiroide. Portanto agora a minha dieta é tratar deste sacana e pôr-me bem. O corpo vai responder quando estiver preparado", partilhou Jessy.O diagnóstico da doença que afeta o sistema hormonal levou a artista a suspender a dieta que estava a seguir e a redobrar os cuidados com a sua saúde. A descoberta deste problema de saúde surge numa altura em que Jessica regressou ao trabalho, após uma pausa na carreira devido ao nascimento do filho, Oliver, que está prestes a completar dois anos, fruto da relação com Diogo Amaral.Em 2021, a atriz perdeu o contrato de exclusividade com a TVI e brevemente irá estrear-se nos ecrãs da SIC no novo programa do humorista Bruno Nogueira.