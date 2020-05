Jessica Athayde teme que a festa do filho seja a "mais deprimente de sempre"

Jessica Athayde com Oliver

25 mai 2020 • 12:01

No entanto, a atriz não sabe como irá assinar a data, uma vez que só são permitidas reuniões com um máximo de 10 pessoas. Por isso,"O Oli está quase a fazer um ano. Eu queria juntar a família para cantar-lhe os parabéns. Mas somos mais do que 10 pessoas. Opções:1- Não faço nada porque ele é bebé e não está nem aí.2 - Junto 10 pessoas e deixo outras pessoas chateadas?3 - Podem vir 10 pessoas de máscara e vai ser só a festa de anos mais deprimente de sempre?" Os atores terminaram o namoro pouco tempo depois do filho nascer , no entanto, mantiveram sempre uma boa relação e passam muito tempo juntos em prol do bem estar do bebé.