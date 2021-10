Atriz recebeu uma mensagem de vídeo do ex-companheiro e pai do seu filho, Oliver, durante entrevista.

Jessica Athayde deu a entender, numa entrevista a Júlia Pinheiro, ontem, na SIC, que pode ter reatado a relação com o ator Diogo Amaral.Durante o programa ‘Júlia’, a atriz recebeu uma mensagem de vídeo do ex-companheiro e pai do seu filho, Oliver.Júlia Pinheiro não resistiu em perguntar à convidada: "Estão juntos agora"."Está tudo a torcer, estamos em família, estamos a tentar", afirmou a atriz de 35 anos.