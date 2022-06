Jessica Athayde toma decisão: "Vou deixar de expor o Oliver"

Jessica Athayde num momento ternurento com o filho

Atualizar as redes sociais faz parte das rotinas de Jessica Athayde e o filho, Oliver, de três anos, é presença assídua dos conteúdos que partilha. No entanto, a atriz de 36 anos está a repensar esta exposição do menino, fruto da relação com Diogo Amaral."As pessoas são muito queridas, não tenho razão de queixa. Mas tem a ver com ele andar na rua e falarem com ele como se o conhecessem. Em Lisboa não se sente tanto isso mas, quando saio dali, há qualquer coisa que mexe comigo", explicou à ‘TV Guia’. "Não penso que haja perigo, porque não é essa a nova realidade, mas talvez quando ele voltar para a escola vou deixar de o expor. Quero repensar estas coisas", concluiu.Jessica esteve recentemente a gravar a novela ‘Lua de Mel’, da SIC, em Penafiel, e levou o filho. Foi nessa altura que sentiu mais a questão da interação com as pessoas na rua.As gravações vão prosseguir até agosto, depois, a atriz irá gozar de um período de férias "de mochila às costas" na companhia de Oliver. "Provavelmente vou para a Ásia", revelou, mostrando-se tranquila porque o filho "adora aventuras e ir a sítios novos".