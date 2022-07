Jessica Athayde treina para evitar medicação

01:30

Jessica Athayde foi diagnosticada há quase dois anos com problemas de tiroide, que a fazem engordar com facilidade. Assim, de forma a combater a doença, a atriz, de 36 anos, começou a fazer exercício físico com regularidade."Eu tenho problemas de tiroide, o que faz com que o meu metabolismo seja muito lento. Como tomei a decisão de não tomar os mil remédios que isso envolve, tive que aprender a acelerar o meu metabolismo naturalmente, com treino", contou.Com umas curvas de sonho, Jessica garantiu que os resultados que estão à vista se devem apenas ao treino intensivo. "Arranjei um personal trainer e treino de segunda a sexta-feira de manhã". E nem quando esteve a gravar ‘Lua de Mel’, da SIC, (as gravações acabaram há duas semanas) parou."Durante a novela consegui quase sempre fazer um treino de manhã, nem que fosse 30 minutos antes de ir trabalhar", partilhou.