Jéssica do 'Big Brother' apanhada em momentos escaldantes com mulher

25 mai 2020 • 13:06

No passado, a concorrente participou no dating show italiano 'Uomini e Donne', emitido pelo Canale 5. Um formato em que são promovidos encontros entre homens e mulheres que pretendem formar um casal e encontrar o amor.A concorrente foi uma das pretendentes de Carlo Pietropoli e o casal captou de imediato a atenção do público com uma grande cumplicidade e ligação.No entanto,Foi Jessica que abordou o assunto durante o formato e acabou por despertar a atenção dos media que rapidamente recuperaram as imagens, o que acabou por ditar a sua saída do programa italiano.