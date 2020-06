Jéssica do ‘Big Brother’ critica Cláudio Ramos: “Desde quando o apresentador dá razão a quem?”

Concorrente esteve à conversa com Sónia e o namorado, Pedro Alves.

Na gala do último domingo do 'Big Brother', os ânimos exaltaram-se entre Teresa e Jéssica, e em pleno direto as concorrentes trocaram fortes acusações.

Já terminada a gala e à conversa com Sónia e o namorado, Pedro Alves, Jéssica mostrou-se irritada com as palavras de Cláudio Ramos.

"Oh Teresa, eu lembro-me da discussão que está a dizer, porque a Teresa até disse que o Pedro podia defender-se a ele próprio, e não precisava que a Jéssica fosse falar por ele. Entendo perfeitamente, estava lá e concordo nesse aspeto…", disse o apresentador do reality show.

Jéssica acusou o apresentador de ter defendido Teresa: "Fiquei chateada ali, quer dizer eu estou a discutir com a Teresa, e ele vai dar-lhe razão… Desde quando o apresentador dá razão a quem?", questionou a jovem irritada.