Jéssica do 'Big Brother' desabafa: "Estou a ser seguida por uma psicóloga para me ajudar"

Jéssica não tem escondido a fase difícil que tem enfrentado desde que foi expulsa do 'Big Brother'.A ex-concorrente do reality show desabafou com Manuel Luís Goucha durante a emissão desta segunda-feira do 'Você na TV' sobre, e revelou que já recorreu a ajuda terapêutica para lidar com o drama., disse, garantindo que por mais que saibam "para o que vão" quando entram na casa mais vigiada do país,A jovem refere-se à difamação que tem diz estar a sofrer nas redes sociais, uma polémica que já esclareceu publicamente. Jéssica garante ter sido vítima de roubo de identidade e de rumores sobre o seu trabalho e vida pessoal que não correspondem à verdade., revelou Jéssica.

"Mas continuo, às vezes, sem conseguir dormir descansada, estou sempre a pensar a pensar… Vou-me um bocadinho abaixo. Mas estou a ser seguida por uma psicóloga que me está a ajudar", confessou, contando que a psicóloga a aconselha a não ler as mensagens negativas que recebe e a focar-se nas postiivas.



"Quem sofreu mais com esta situação foram os meus familiares, a minha avó, os meus pais adotivos, as minhas amigas. Sofreram mesmo muito", garantiu, emocionada por sempre a terem apoiado cá fora.



Manuel Luís Goucha aproveitou a conversa para questionar Jéssica sobre a relação com a mãe. A progenitora da jovem voltou-lhe após Jéssica falar sobre a sua toxicodependência no programa.



"A nossa relação está melhor", referiu Jéssica. "Nós somos sempre assim, somos parecidas e chocamos", disse ainda, desvalorizando o assunto.



A ex-concorrente mostra-se feliz por voltar a ter o namorado, Pedro Alves, nos braços, que foi expulso no passado domingo do desafio. "Foi muito difícil. Às vezes quando não conseguia dormir, lembrava-me dele. Senti mesmo muito a falta dele".