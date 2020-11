Jessica do ‘Big Brother’ em lágrimas por quebrar regras

Jéssica Antunes não vai regressar regressar à casa do ‘Big Brother’. Isto porque a jovem não cumpriu o isolamento profilático imposto pela produção do programa. A ex-concorrente não terá aguentado as saudades de Rui Pedro, também antigo concorrente do programa.

Esta quinta-feira, a jovem esteve no ‘Extra’ do reality show e desfez-se em lágrimas.

"Ontem, após a notícia de que a Sandra tinha desistido do programa e de eu saber que ia automaticamente entrar , uma das primeiras pessoas a quem eu liguei foi ao Rui. Por acaso estava em Oliveira do Hospital, porque sabia que eu não podia ter contacto no hotel com alguém", começou por dizer.

A concorrente revelou que nessa noite marcou presença no ‘Extra’, algo que a deixou com saudades da casa da Ericeira: "Como ele estava a caminho de Lisboa, foi ter comigo ao hotel e eu sabia. Não sabia que ele já estava no hotel, quando bateu à porta do (quarto). Eu estava a jantar, abri a porta, abraçámo-nos. Ele não estava sozinho, estava com a sobrinha. Foram cinco, dez minutos que estivemos juntos. Entretanto veio-se embora, porque tinha de dar check in no hotel onde ia ficar hospedado".

"Hoje de manhã contactei a produção. Expliquei-lhes o que se tinha passado, fiquei sem resposta algumas horas e depois tive a notícia de que tinha sido eliminada da repescagem, tal como eu já tinha previsto. Não foi uma surpresa", disse.

Em lágrimas pelo seu comportamento, Jéssica pediu desculpa aos portugueses.

Veja aqui o vídeo:

Antiga concorrente do reality show não vai voltar a entrar na casa do programa.