Jéssica do 'Big Brother' esclarece como ganhou salário milionário na Suiça

Jéssica aproveitou a conversa com Manuel Luís Goucha durante a emissão do 'Você na TV' (TVI), após ser expulsa do 'Big Brother' para esclarecer um dos assuntos que captaram as atenções dos espectadores.Dentro da casa mais vigiada do país, a ex-concorrente do reality show partilhou, em conversa com colegas, que ganhava um salário milionário na Suiça.A revelação não passou despercebida e a jovem esclareceu agora como conseguiu ganhar cerca de seis mil euros por mês no país.

A jovem explicou que começou por trabalhar numa empresa corretora de seguros, e depois decidiu abrir o seu próprio negócio juntamente com um colega.

"Eu consegui ver quanto o meu chefe ganhava comigo. O que ele me dava e o que me pagava. Comecei a ficar um bocadinho chateada, porque eu trabalhava mesmo muito, acordava às 8 da manhã e trabalhava até à meia-noite… Ganhava bem, mas pouco para o que eu trabalhava", afirmou.



"Falei com um amigo que andou comigo na escola e abrimos uma empresa pequenina. Sempre na área dos seguros. O que ganhava o meu ex-patrão, comecei a ganhá-lo eu", justificou a namorada do concorrente Pedro Alves.

Jéssica revela salário milionário