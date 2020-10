Jéssica do 'Big Brother' esclarece polémica sobre assédio de Sérgio Rossi

26 out 2020 • 16:24

Jéssica Antunes foi a concorrente expulsa do 'Big Brother' (TVI) e, de volta à realidade, esclareceu a polémica com Sérgio Rossi. Tudo porque a ex-concorrente do reality show disse dentro da casa ter sido assediada por um cantor, mas agora nega que se trate de Sérgio Rossi, com quem trabalhou como bailarina., disse.Na manhã desta segunda-feira, em entrevista a Manuel Luís Goucha, mostrou-se arrependida de ter falado sobre esse assunto no programa. "