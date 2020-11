Jéssica do ‘Big Brother’ faz confissões insólitas: “Faço xixi de pé na rua e já fiz no comboio”

Concorrentes da casa mostraram-se chocados com as revelações da colega.

Jéssica Fernandes surpreendeu os colegas da casa mais vigiada do país com algumas confissões insólitas relativas às suas necessidades íntimas, esta quinta-feira. "Eu faço xixi de pé, na rua e tudo. É tudo uma questão de alinhar e de precisão", afirmou, entre risos. Durante a conversa com Sofia, Joana e Zena, que se mostraram chocadas com as confissões da jovem, Jéssica comparou-se à sua cadela: "É igual a mim. Ela faz xixi como um cão".

Porém, a conversa não ficou por ali, tendo a fadista relatado os locais onde já fez as suas necessidades íntimas: "Sabem o banco do metro? Tem uma madeira e um espaço, eu sentei-me, alinhei-me ali e…", acrescentou. Perante a confissão, as colegas questionaram se haviam pessoas no local, ao que a concorrente sorriu, confirmando que sim.

"Também já fiz xixi no comboio. Sabem quando passam de carruagem em carruagem? Fiz xixi para o chão da rua", continuou.

A jovem relatou ainda outro episódio: "Estava no carro com um ex-namorado que eu tive, mandei-o encostar porque não aguentava mais. Ele parou. Fiz um cocózinho à beira da estrada".