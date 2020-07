Jéssica do 'Big Brother' responde a 'ataque' de Lia: "Dor de cotovelo dói"

Gostaria de oferecer esta máscara à Jéssica ok? Porque ela achou que esta máscara era para nós, para o público, quando decidiu concorrer para uma nova entrada…", disse Eliane, mais conhecida por Lia, referindo-se ao apelo que Jéssica fez no Instagram para regressar à casa mais vigiada do país e matar saudades do companheiro, Pedro Alves. , disse Eliane, mais conhecida por Lia,

"Foi a figura que foste lá fazer", afirmou ainda, enquanto mostrava a máscara de palhaço em direto no programa 'A Tarde é Sua'.

"Oh! Que pena! Dói não dói? Pois dói. Dor de cotovelo dói. Beijinhos", disse Jéssica nas redes sociais, deixando evidente que estava a referir-se a Lia.



"O que me fazem sentir algumas comentadoras: Pena", atirou ainda, indignada com as palavras da ex-concorrente do 'Love on Top'.



A carregar o vídeo ...

Jéssica do 'Big Brother' 'ataca' Lia: "Dor de cotovelo dói"









Eliane Tchissola continua a causar polémica pelos comentários que faz acerca dos concorrentes do 'Big Brother'.Desta vez, Jéssica Nogueira decidiu reagir às palavras da comentadora, que comparou a ex-concorrente do reality show a um palhaço.Jéssica não hesitou em reagir publicamente através de um vídeo e garante que ela tem é