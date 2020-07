Jéssica do 'Big Brother' revela: "Eu e o Pedro ainda não discutimos"

"É muito melhor ter o Pedro cá fora", confessou Jéssica durante o programa 'A Tarde é Sua', onde marcou presença ao lado do namorado e desabafaram sobre a experiência e a relação que estão a viver.



Desde que voltaram a reencontrar-se, desde o passado domingo, os dois têm mostrado que está tudo a correr às mil maravilhas.



"Ainda não discutimos, estivemos sempre de acordo, somos muito apegados um ao outro, estamos mesmo muito bem", referiu a jovem.



Felizes, Jéssica vê em Pedro Alves um apoio fora da casa mais vigiada do país, que já garantiu que desvaloriza os rumores que correm sobre o passado da namorada. A jovem tem desabafado sobre o sofrimento que viveu quando saiu do reality show, e



Jéssica Nogueira e Pedro Alves construíram uma relação dentro do 'Big Brother' e foram algumas as discussões que protagonizaram na casa mais vigiada do país.Nenhum dos dois conseguiu chegar a finalista, com Pedro Alves a ser expulso pouco antes da gala final. Cá fora, o casal mostra que a cumplicidade se mantém e que estão a querer construir um futuro juntos.