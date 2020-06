Jéssica do 'Big Brother' revela passado dramático marcado por drogas

toxicodependência. Não foi uma infância muito bonita. As memórias piores que eu tenho na minha cabeça são da minha mãe quando estava de ressaca. Por aquilo ela fazia tudo, não ouvia ninguém",

. Ainda criança, esta foi entregue aos avós, Helena e Júlio, que criaram a neta devido à falta de condições da filha, que era ainda muito jovem.revelou a concorrente em lágrimas.Jessica recorda o nascimento do irmão Samuel como um dos momentos mais felizes da sua vida. A mãe deixou de consumir durante largos meses e todos os problemas pareciam superados. No entanto, a progenitora voltou a cair no vício das drogas e o pesadelo voltou à vida de Jéssica.Em 2015, a jovem foi morar sozinha e acabou por cair numa depressão profunda por se sentir. Uma período doloroso no qual Jessica não manteve contacto com a mãe.Apesar das revelações marcantes e dolorosas, Jessica fez questão de frisar que atualmente a mãe está livre do vício das drogas e que mantém uma relação de proximidade com a mãe com quem superou os problemas do passado.