Jéssica do 'Big Brother' revela que é capaz de abandonar a Suiça para ficar com Pedro Alves

A empresária de Braga revelou ainda ao apresentador que os sentimentos pelo jovem nortenho são verdadeiros. "É um amor mesmo para valer. Não é falso. Ele acredita em mim e eu nele", confessa.



Além disso, a jovem surpreendeu ao afirmar que "Pedro não está bem". No entanto, garante que não é culpa dela e que quando ele chegar cá fora vai explicar o que se passa. "Há coisas que não se podem dizer", disse Jéssica.



Além de Pedro Alves, Jéssica também confessou que não estava bem dentro da casa e se sentia deprimida e nervosa nos últimos dias.

Jéssica foi expulsa do 'Big Brother' no passado domingo e está agora a enfrentar as saudades que já sente de Pedro, o colega com quem iniciou uma relação dentro da casa mais vigiada do país.Em conversa com Manuel Luís Goucha durante a emissão da passada segunda-feira do 'Você na TV', a ex-concorrente do reality show mostrou do que é capaz pelo amor que sente., começou por dizer, admitindo que se manteve dentro do desafio para apoiar o namorado., disse, sobre mudar-se para o nosso País para viver esta paixão.