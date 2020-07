Jéssica do ‘Big Brother’: “Tive três ataques de pânico hoje à noite por coisas que li”

Depois de ter sido expulsa do ‘Big Brother’ na gala do último domingo, Jéssica marcou presença no programa 'Você na TV', de Manuel Luís Goucha e fez algumas revelações sobre as polémicas em que esteve envolvida, algo que lhe causou ansiedade.

"Ainda não consegui dormir. Tive três ataques de pânico hoje à noite por coisas que li", revelou, em lágrimas, depois de ter sido confrontada com todas as polémicas que envolveram o seu nome.

No que toca à polémica em que esteve envolvida por causa da mãe, depois de expôr o passado de toxicodependência da progenitora dentro da casa da Ericeira, a jovem relembrou o período difícil por que passou e afirma não se ter arrependido. "Foi muito duro partilhar aquilo, mas não me arrependo, mesmo que a minha mãe não tenha gostado. Quero servir de exemplo para as pessoas que estão a pensar o mesmo que eu e o mesmo que ela passou. Quero que tenham a força que a minha mãe teve", disse.

Jéssica acrescentou ainda que dentro da casa se enganou nas datas e que a mãe está livre de drogas há mais de quatro anos.

Questionada pelo apresentador se já falou com a mãe, que disse ter cortado relações com a filha por esta expor o seu passado no programa, Jéssica afirmou que ainda não falou com a progenitora. "Ainda não falei com a minha mãe, falei com a minha mãe adoptiva assim que saí, a minha mãe", contou.