Jéssica do 'Big Brother' vive pesadelo: "Tenho medo de andar sozinha na rua"

depois de ter dito no programa que ganhava um salário milionário.



Apesar de já ter vindo a público esclarecer as suas fontes de rendimento, na Suíça,Apesar de já ter vindo a público esclarecer as suas fontes de rendimento,

Jéssica Nogueira tem vivido dias dificéis desde que abandonou o 'Big Brother'.a ex-concorrente voltou a desabafar sobre o 'pesadelo' dos últimos dias., começou por dizer através das redes sociais., continuou, admitindo que está, admitiu, afirmando para aqueles que a criticam e 'atacam' queA namorada do concorrente Pedro Alves garante que estão a denegrir a sua imagem com comentários inapropriados sobre o seu trabalho e que está a ser acusada de ser aquilo que não é. não conseguiu travar ser alvo de comentários desagradáveis.A jovem garante ainda que se estão a fazer passar por ela através de um perfil falso nas redes sociais cujo conteúdo a está a prejudicar., lamentou, contando que tem sido ofendida., disse Jéssica, alertando os seguidores para, terminou, mostrando-se arrasada.Apesar do drama que a tem atormentado, a ex-participante do formato da TVI continua a mostrar todo o apoio a Pedro Alves, com quem começou uma relação amorosa dentro da casa mais vigiada do país,