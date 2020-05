Jéssica e Pedro Alves partilham momentos íntimos no chuveiro do 'Big Brother'

A carregar o vídeo ...

Clima aquece no 'Big Brother' e Jéssica e Pedro Alves tomam banho juntos

Jéssica e Pedro Alves do 'Big Brother' estão cada vez mais próximos e já partilham momentos íntimos.Os dois concorrentes do reality-show surpreenderam ao surgirem a tomar banho juntos na casa de banho, colocando toalhas para taparem o chuveiro e ficarem mais à vontade.O momento foi comentado durante o 'Extra' do programa por Marta Cardoso ou Cinha Jardim.Apesar de se mostrarem cada vez mais cúmplices,