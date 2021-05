Jéssica e Quinaz trocam farpas após fim do namoro: "Tanta coisa para ser contada"

"

".





Jéssica Nogueira e Gonçalo Quinaz terão colocado um ponto final no relacionamento, no entanto, não há, até ao momento, nenhuma confirmação por parte dos dois. O certo é que foram deixadas muitas pistas ao longo dos últimos dias, em especial nas redes sociais.A empresária foi a primeira a levantar suspeitas de que o namoro chegou ao fim. ", partilhou numa Instastorie do Instagram, escusando-se a mais pormenores.O silêncio manteve-se por parte do antigo jogador de futebol, que viajou até à Madeira ao lado do amigo Bruno Savate para apresentar um evento com Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo. Entretanto, o atleta recorreu às redes sociais para descansar os fãs.lê-se numa Instastorie. Mas não foi a única. Quinaz prometeu revelar tudo a seu tempo...A zanga ter-se-à dado na última sexta-feira, 30 de abril, após a participação de Gonçalo Quinaz no programa 'Goucha'. Horas depois da aparição televisiva do namorado, Jéssica apagou todas as fotografias dos dois e removeu-o das redes sociais.Antes, recorde-se, Gonçalo terá tentado reconciliar-se com a ex-companheira, quando estava com a jovem.