Jéssica F. revolta-se contra Carina do ‘Big Brother’: “Não podes falar assim da minha mãe”

Jéssica Fernandes voltou a protagonizar mais uma discussão na casa do ‘Big Brother – A Revolução’. Após ter discutido com Renato, a fadista envolveu-se numa troca acesa de palavras com Carina. Isto porque um avião que sobrevoou a casa da Ericeira alertou a jovem para a falsidade das concorrentes Joana e Carina.

"Vocês são falsas. Podem mesmo crer que são. Depois do que eu ouvi a Carina a dizer, podem mesmo crer que são. De minha amiga têm zero porque me pediu desculpa pela atitude que teve com a minha mãe e está lá dentro a dizer que só não me diz a m**** de mãe que eu tenho. Mas que m**** é esta? Ela gosta ou gostava que falassem assim com a filha dela, quando a filha crescer?", questionou a concorrente, irritada.

Carina não se encontrava na casa, pois estava no confessionário a falar com a voz do ‘Big Brother’. Contudo, a fadista dirigiu-se a Joana: "A partir de agora é desmascarar, que eu de burra não tenho nada. Entrou para aqui foi para fazer jogo e jogo claro. Deu logo a entender como é que estava a funcionar o jogo e tu foste logo atrás". "Enquanto a Carina não esteve aqui, foste minha amiga, foste amiga de toda a gente, foste uma rapariga completamente diferente daquilo que estás a ser agora, e a partir do momento em que ela entra, estão a fazer um complotzinho. Mas, pode ser que isso voz saia mal".

Entretanto, Carina saiu do confessionário e pediu para falar com Jéssica para explicar o que disse sobre Sandra, a mãe da fadista.

"Se faz favor, não fales comigo. Não podes falar assim da minha mãe", afirmou.

"Não venhas dizer que eu continuo a falar mal da tua mãe porque tu não sabes o que ela andou a fazer lá fora. Tu não sabes o que me andou a massacrar lá fora", respondeu Carina. "A tua mãe não teve respeito por mim lá fora. Eu pedi desculpa à tua mãe, eu mudei a minha atitude, cheguei lá fora e quis ser amiga da tua mãe, não posso falar agora, mas não foi correta comigo. Tanto é que chegou este avião, que já estava pago", disse, dando a indireta de que o avião foi pago pela mãe da jovem.

