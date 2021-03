Jéssica Fernandes do 'Big Brother' descarta relação com Renato devido à pressão dos fãs

Ao ponto de me virem dizer que tenho de abrir os olhos em relação à minha mãe! Estão a tentar afetar-me e estão a conseguir, parabéns!",

Jéssica Fernandes e Renato Ribeiro foram o casal sensação do 'Big Brother - Revolução', na TVI. Durante o programa, os ex-concorrentes conquistaram vários fãs, que demonstraram vontade que os dois transformassem o carinho especial que sentiam e assumissem o namoro.A jovem saiu do reality show em dezembro, tendo confessado aos seguidores que ainda não se sentia à vontade para assumir um relacionamento com Renato, embora gostasse muito dele. Ao entrar na edição 'Big Brother - Duplo Impacto', os comentários a forçar um namoro intensificaram-se, o que levou a jovem a fazer um longo desabafo e garantiu que não vai namorar com o ex-concorrente por causa da pressão que sente.confrontou.A jovem fadista afirmou ainda, que ainda não se sente preparada para assumir um relacionamento. ", afirma.Jéssica garante que a relação está condenada motivada pelas mensagens que recebe dos seguidores. " 'Vocês estão bem?'

A antiga concorrente do reality show confessa que tem vivido dias de grande angústia desde que abandonou a casa do 'Big Brother' no passado domingo, 21 de março. "Tantas criticas, tanta gente a opinar do que não sabe e do que não é da sua conta! Parabéns, parece que conseguiram o que queriam, mandar-me a baixo […] Ficam felizes a destilar ódio gratuitamente sem qualquer remorso de estarem a afetar gravemente alguém".